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Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС
Курська АЕС
фото з відкритих джерел

Україна не відкидає можливості різних сценаріїв розвитку подій, але на цей час вона не має жодного відношення до цих провокацій

Україна не має жодного відношення до планів Російської Федерації щодо можливої провокації на Курській атомній електростанції. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в етері національного телемарафону.

«Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення», - заявив він.

Данілов наголосив, що Україна не відкидає можливості різних сценаріїв розвитку подій, але на цей час вона не має жодного відношення до цих провокацій.

Секретар РНБО вкотре підкреслив, що Україна не завдає атак на цивільні об'єкти, такі як школи, лікарні та дитячі садки.

Як повідомлялося, окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. 

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто потрапив до списку.

До слова, Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.

Теги: росія окупанти Україна населення Олексій Данілов

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