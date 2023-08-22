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Авіація ЗСУ потужно розгромила противника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ потужно розгромила противника
Українські пілоти протягом доби завдали дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника
фото ілюстративне

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Триває 545-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Комишани Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника та два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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