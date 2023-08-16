Атака дронів на Одещину та поранені на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (70 вибухів). Ворог бив із мінометів та артилерії по Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Через обстріл території неподалік села Миколаївка Семенівської громади Новгород-Сіверського району пошкоджено трансформатор, цивільну будівлю та господарську споруду. В населеному пункті відсутнє електропостачання, пошкоджено вежу звʼязку. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці зафіксовано вісім обстрілів (50 вибухів) по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи. Били з мінометів, гранатометів, артилерії. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади. Миколаївська сільська громада: внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.

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Дніпропетровщина

Вчора тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольщину артилерійським вогнем. Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена господарська споруда. Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Бив з «Граду» та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Без жертв. Дані уточнюються.

Запорізька область

Російські окупанти продовжують терор мирного населення – за минулу добу ворог завдав 100 ударів по 26 населених пунктах Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню. Від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів, військові РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському. Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

Минулої ночі ворог вдарив дронами-камікадзе типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення старого покинутого сільгосппідприємства. Сталася пожежа, яку було ліквідовано. Потерпілих немає. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гранів Харківського району, Плетенівка, Охрімівка Чугуївського району, Крейдянка, Вільхуватка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів.

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Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане Куп'янського району, Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнали поранення працівники Нацполіції 29-ти, 50-ти та 36-ти років.

Луганщина

Вчора нанесені удари по Стельмахівці та Білогорівці. За добу противник здійснив 147 обстрілів (543 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 17 населених пунктів: Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Сіверськ, Красногорівка, смт Північне, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль, с.Дальнє, с.Маркове, с.Яблунівка, с.Торське, с.Предтечине, с.Кліщіївка, с.Богоявленка, с.Дружба, Костянтинівка. Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 1 багатоквартирний), чотири приміщення заводів, два медичні заклади, тракторна майстерня, комбайн, господарська споруда, вантажний автомобіль, цивільний автомобіль. По області за добу – четверо загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Вчора силами протиповітряної оборони на території Воскресенської громади знищено БпЛА. Внаслідок падіння уламків відбулось займання чагарників та сухої трави у полі. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Одещина

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС. Загиблих і постраждалих – немає. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (358 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив три обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; приміщення «Пункту незламності» у Бериславському районі. Окупанти атакували Новодмитрівку. По мирному населеному пункту зафіксовано близько дванадцяти «прильотів». Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Ворог вкрив вогнем житлові квартали села Львове. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок ворожого обстрілу с. Микільське поранення отримали 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Всього через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.