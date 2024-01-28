Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці

Генштаб ЗСУ наразі не коментував ситуацію

Росіяни заявили про захоплення села Табаївка Харківської області. Цю інформацію підтверджують аналітики DeepState.

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За їхніми даними, російські загарбники зайняли Табаївку та намагаються розвинути успіх у бік Піщаного.

мапа: DeepState

«В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ (оперативно-тактичне угрупування військ, – «Главком») «Лиман» стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено», – йдеться в повідомленні.

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Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) станом на ранок 28 січня не мають доказів на підтвердження цієї інформації.

Так, російські «воєнкори» стверджували, ніби підрозділи 47-ї танкової дивізії РФ (перша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча в ISW доказів цим заявам немає. Як ішлося в щоденному зведенні аналітиків, позиційні бої тривали у районі Синьківки та на південний схід від Куп’янська в районі Стельмахівки, Табаївки та Берестового.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що найбільш інтенсивні бої на Куп’янському напрямку відбуваються в районі Синьківки й Табаївки. А начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо казав, що велика кількість російських артилерійських ударів на Хортицькому напрямку (Куп’янський, Лиманський та Бахмутський напрями) свідчить про те, що війська РФ намагаються наступати тут.

Зазначимо, що Генеральний штаб Збройних сил України наразі не коментував інформацію щодо можливого захоплення Табаївки.

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Нагадаємо, що наразі немає ознак того, що росіяни готуються до наступу на Харків із півночі.

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.