Окупанти намагаються просуватися на декількох напрямках: аналіз ISW

На Куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність боїв

Українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Водночас росіяни посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, намагаючись там просуватися. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Російські війська нещодавно підтвердили просування на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки. Позиційні бойові дії тривали біля Синьківки та на південний схід від Куп’янська поблизу Стельмахівки, Табаївки та Берестового.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що найбільш інтенсивні бойові дії на Куп’янському напрямку ведуться в районі Синьківки та Табаївки.

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Речник командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо повідомив, що велика кількість артилерійських ударів РФ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках свідчить про те, що російські війська намагаються там просуватися.

Нещодавно російські війська підтвердили наступ біля Кремінної на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Макіївки і на захід від Діброви. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська посилили зусилля для просування в напрямку лінії Терни-Макіївка.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі. Російські джерела стверджували, що армія РФ продовжує зосереджувати наступальні дії на південній околиці Авдіївки та в крайньому південному житловому районі населеного пункту.

Командувач Української Таврійської групи військ Олександр Тарнавський заявив, що російські війська посилили наступ на ділянці фронту, що включає Авдіївський напрямок.

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27 січня позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 27 січня також тривали позиційні бої, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було.

Російські війська нещодавно здійснили незначне просування в західній Запорізькій області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 27 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Роботиного.

27 січня на лівобережжі Херсонщині тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали під Кринками.