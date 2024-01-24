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Україна отримає від Словаччини техніку для будівництва оборонних рубежів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає від Словаччини техніку для будівництва оборонних рубежів
Україна будує «масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів»
фото: Facebook/Командування об'єднаних сил ЗСУ

Словацькі приватні компанії будуть поставляти Україні броньовані екскаватори та машини для розмінування

Словацькі приватні компанії поставлятимуть Україні інженерну техніку для проведення робіт із будівництва ліній оборони. Зокрема будуть передані броньовані екскаватори та машини для розмінування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в Ужгороді.

За словами глави українського уряду, країна зараз будує «масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів».

«Це захист на всіх напрямках. Наш уряд виділив на це десятки мільярдів гривень», – зазначив Шмигаль.

Український прем’єр зауважив, що подібний захист дозволить «як стримувати ворога, так і просуватися вперед».

«І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єр-міністром (Словаччини Робертом) Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких компаній», – сказав чиновник.

Шмигаль додав, що словацькі приватні компанії будуть поставляти Україні броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

«Окремо відзначу, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування «Божена-4», аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини», – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Під час зустрічі стало відомо, що Словаччина не блокуватиме виділення Україні 50 млрд євро допомоги і не заважатиме вступу до ЄС.

Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном
Теги: війна Денис Шмигаль Словаччина автомобіль розмінування

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