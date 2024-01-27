Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому

Українські військові займають вигідні позиції відносно ворога

Російські загарбники, ймовірно, вже шкодують, що зайшли у Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп’янськ – Сватове. Тепер українські військові займають вигідні позиції відносно ворога і завдають ударів, заявив начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо в ефірі єдиного телемарафону.

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Він підкреслив, що перед майбутніми виборами у РФ окупанти намагаються здобути якісь «перемоги», зайнявши хоч якийсь «шматочок» землі, як було з Крохмальним.

«Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з вигідніших рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме за цифрами втрат в особовому складі», – сказав Фітьо.

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Нагадаємо, на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

Раніше російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.