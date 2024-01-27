Росіяни готують наступ на Харків? ЗСУ оцінили загрози

Ворог не може перемістити свої війська так, щоб цього не помітили наші захисники

Українські воїни укріплюють північний кордон

Ознак того, що росіяни готуються до наступу на Харків із півночі, наразі немає. Про це повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі «Еспресо».

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Посадовець запевнив, що ворог не може перемістити свої війська так, щоб цього не помітили наші захисники.

«Кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відслідковується. Зараз війна триває у так званому «онлайн режимі». Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо», – наголосив Фітьо.

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Крім того, як зауважив пресофіцер, північний кордон укріплюється. Для цього є необхідні сили та засоби. Також кордон обладнують інженерними спорудами.

«Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає», – резюмував Фітьо.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.