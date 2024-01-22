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Пауза в масованих атаках: військовий розповів, що стало причиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
Пауза в масованих атаках: військовий розповів, що стало причиною
Росіяни можуть робити масовані ракетні обстріли без повітряної розвідки й таких літаків як А-50, однак, це дуже складно.
фото з відкритих джерел

Збиття російського літака-розвідника А-50, ймовірно, знизило темпоритм обстрілів України

Для того аби підготувати масований удар, ворогу треба залучити різні підрозділи, так як збиття українськими військовими російського літака А-50 сплутало всі «карти» росіянам. Про це 24 Каналу заявив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він пояснює, що для того, аби підготувати масований удар, ворогу треба залучити різні підрозділи.

«З іншого боку, ця затримка призведе до того, що вони використають більше ракет, ніж в попередні атаки. Поки є пауза між ударами, вони ракети накопичують», – сказав Олексій Гетьман.

Військовий припускає, що буде певна затримка в наступному масованому обстрілі України, адже для підготовки масованого удару окупанти мають залучити авіаційні підрозділи, зарядити літаки. Для цього треба видати бойове розпорядження.

«Бажано» це погодити з військовим морським флотом. Для того, щоби був одночасний запуск «Калібрів» і запуск Х-101, Х-555. Це треба погоджувати з «Шахедами», щоби вони були в точці, коли має прилетіти ракета, приблизно в той час», – розповів ветеран російсько-української війни.

Майор запасу таокж зауважив, що ворог виробляє близько сотні різних ракет щомісяця.

Стало відомо, що росіяни тримають у Чорному морі 13 кораблів, серед них два носії «Калібрів».

Нагадуємо, що безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters.

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Теги: росія війна ворог ракета військові літак ветеран окупанти

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