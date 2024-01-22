Пауза в масованих атаках: військовий розповів, що стало причиною

Росіяни можуть робити масовані ракетні обстріли без повітряної розвідки й таких літаків як А-50, однак, це дуже складно.

Збиття російського літака-розвідника А-50, ймовірно, знизило темпоритм обстрілів України

Для того аби підготувати масований удар, ворогу треба залучити різні підрозділи, так як збиття українськими військовими російського літака А-50 сплутало всі «карти» росіянам. Про це 24 Каналу заявив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Він пояснює, що для того, аби підготувати масований удар, ворогу треба залучити різні підрозділи.

«З іншого боку, ця затримка призведе до того, що вони використають більше ракет, ніж в попередні атаки. Поки є пауза між ударами, вони ракети накопичують», – сказав Олексій Гетьман.

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Військовий припускає, що буде певна затримка в наступному масованому обстрілі України, адже для підготовки масованого удару окупанти мають залучити авіаційні підрозділи, зарядити літаки. Для цього треба видати бойове розпорядження.

«Бажано» це погодити з військовим морським флотом. Для того, щоби був одночасний запуск «Калібрів» і запуск Х-101, Х-555. Це треба погоджувати з «Шахедами», щоби вони були в точці, коли має прилетіти ракета, приблизно в той час», – розповів ветеран російсько-української війни.

Майор запасу таокж зауважив, що ворог виробляє близько сотні різних ракет щомісяця.

Стало відомо, що росіяни тримають у Чорному морі 13 кораблів, серед них два носії «Калібрів».

Нагадуємо, що безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters.