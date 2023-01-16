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Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні

Олександра Садова
glavcom.ua
Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні
Дитяча лікарня у Херсоні після обстрілу
фото: Кирило Тимошенко

Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні

У понеділок, 16 січня, російські окупанти обстріляли херсонську дитячу лікарню. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією Тимошенка, внаслідок обстрілу вибито близько 30 вікон в неонатальному корпусі.

«Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус пустий. Інформація про постраждалих відсутня», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у 16 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила поряд з п‘ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали п’ятеро людей, серед них дві дитини.

Раніше повідомлялося, що станом на 08:00 16 січня внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 35 осіб, з них дві дитини.

Загалом травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується).

Як зазначають рятувальники, 15 січня о 15:32 пожежу в завалах на загальній площі 70 м кв. ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачи одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.

На місці трагедії психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

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Теги: лікарня Херсон росіяни обстріл окупанти

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