Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: серед поранених діти (відео)

Від уламків скла постраждали п’ятеро людей, серед них дві дитини

Російські загарбники завдали ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Ракета влучила поряд з п‘ятиповерховим будинком. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Від уламків скла постраждали п’ятеро людей, серед них дві дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано. В самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали», – йдеться у повідомленні.

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Тимошенко також зазначив, що у Запорізькому районі ракета влучила на територію підприємства. На місці виникла пожежа

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Згодом стало відомо, що у результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю зазнали поранень декілька людей, трьох госпіталізовано, серед них двоє дітей.