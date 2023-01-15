Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру

Лікар повідомив, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

«Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла», – сказав лікар.

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Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.

«У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни», – наголосив Риженко.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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