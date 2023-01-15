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Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру
Внаслідок ракетного удару загинули 29 мирних жителів
фото з відкритих джерел

Лікар повідомив, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня. Про це повідомляє «Суспільне».

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

«Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла», – сказав лікар.

Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.

«У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни», – наголосив Риженко.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

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Теги: росія війна Дніпро лікар обстріл Україна ракета

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