Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру
Лікар повідомив, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами
В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня. Про це повідомляє «Суспільне».
Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.
«Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла», – сказав лікар.
Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.
«У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни», – наголосив Риженко.
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
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