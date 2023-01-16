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Дніпро: жахливі фото з місця трагедії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпро: жахливі фото з місця трагедії
фото: ДСНС

Уже відомо про 35 загиблих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці 

Станом на 08:00 16 січня внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 35 осіб, з них дві дитини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується).

Як зазначають рятувальники, 15 січня о 15:32 пожежу в завалах на загальній площі 70 м кв. ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачи одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.

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На місці трагедії психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС - 155 осіб та 39 од. техніки.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

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Теги: харчування ракета рятувальники Дніпро

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