Дніпро: жахливі фото з місця трагедії

Уже відомо про 35 загиблих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці

Станом на 08:00 16 січня внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 35 осіб, з них дві дитини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Загалом травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується).

Як зазначають рятувальники, 15 січня о 15:32 пожежу в завалах на загальній площі 70 м кв. ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачи одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.

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На місці трагедії психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС - 155 осіб та 39 од. техніки.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.