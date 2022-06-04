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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли Донбас з комплексів «Точка-У»

    Тактичний ракетний комплекс Точка-У - Росіяни обстріляли Донбас з комплексів «Точка-У»
    Тактичний ракетний комплекс Точка-У
    фото: міноборони РФ

    Загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар

    Окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу «Точка-У». Про це повідомляє Генштаб.

    Зазначається, що російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу «Точка-У» райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар.

    «На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк», – йдеться у повідомленні Генштабу.

    Нагадаємо, терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що окупанти відступають з Сєвєродонецька через контрнаступ.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли Донбас з комплексів «Точка-У»