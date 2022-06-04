Папа Римський висловив бажання приїхати в Україну

Цього тижня пантифік матиме зустріч із представниками українського уряду

Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України, але для такого візиту необхідний слушний момент. Про це Папа заявив під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», пише Vatican News.

Коли хлопчик з України запитав у понтифіка, чи може той приїхати в країну «та врятувати всіх дітей, які там страждають», він відповів, що хоче, але чекає слушний момент.

«Я б хотів поїхати до України. Але мені необхідно почекати слушного часу зробити це, адже нелегко приймати рішення, яке може зашкодити світові більше, ніж принести йому добра», – відповів він.

Папа Римський також додав, що цього тижня він матиме зустріч із представниками українського уряду, які приїдуть обговорити його можливий візит до України.

Нагадаємо, Ватикан присвятив Україні срібну монету.

Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».