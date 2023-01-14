Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Внаслідок атаки ніхто не постраждав
Російські окупанти 14 січня вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
За інформацією компанії, теплоелектростанції, які сьогодні обстріляли росіяни, вже неодноразово перебували під ворожими ударами.
У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
«Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки», – додають у компанії.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.
Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців.
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