Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

Російські окупанти 14 січня вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, теплоелектростанції, які сьогодні обстріляли росіяни, вже неодноразово перебували під ворожими ударами.

У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки», – додають у компанії.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.

Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців. 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В результаті попередніх оглядів виявлено, що окупанти пошкодили близько 20% сонячних панелей
ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині
12 сiчня, 15:21
Співробітники ДТЕК цілодобово працюють, аби в домівках українців було світло
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
12 сiчня, 14:53
Якщо у вас немає світла в білій зоні (на графіку), треба оперативно повідомити про це
Енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла
10 сiчня, 14:37

Події в Україні

Ракетна атака по Дніпру: поранено сімох дітей
Ракетна атака по Дніпру: поранено сімох дітей
Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Росіяни обстріляли дві ТЕС, одна зупинилася
Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр
Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр
В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Рятувальники витягають людей з-під завалів у Дніпрі, відомо про п'ятьох загиблих
Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»
Прикордонники під Бахмутом ліквідували штурмовиків «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
64K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
59K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
54K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
41K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
37K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту