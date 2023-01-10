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Енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла
Якщо у вас немає світла в білій зоні (на графіку), треба оперативно повідомити про це
фото з відкритих джерел

Промислові підприємства повернулись до роботи,  що призвело до збільшення споживання електроенергії.

Останні декілька днів дефіцит потужності в Києві та області зростає, тож енергетики почали частіше вимикати світло в Києві та області. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Як зазначили в компанії, цьому сприяє низка факторів, а саме:

  • російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії;
  • морози посилюються і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі;
  • промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

«Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані «негарантовані години» (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електростачання для уникнення аварій. В так званій білій зоні – світло має бути у всіх споживачів», – йдеться в повідомленні.

Коли варто повідомляти, якщо немає світла

Якщо у вас немає світла в білій зоні (на графіку), треба оперативно повідомити про це.

«Ймовірно, у такому випадку в вашому будинку чи мікрорайоні сталася аварія. Ми все перевіримо та оперативно ліквідуємо наслідки аварії та якомога швидше повернемо світло», – запевнили в ДТЕК.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.

Теги: аварія електроенергія енергетика

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