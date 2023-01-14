В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих через приліт немає

Під час тривоги над регіоном збито дві російські ракети

Під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. Про це повідомила начальниця військової адміністрації Світлана Онищук.

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В2наслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі», – ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

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«Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети», – наголосила Світлана Онищук.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців.