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В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Івано-Франківській області ракетним ударом пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих через приліт немає
фото з відкритих джерел

Під час тривоги над регіоном збито дві російські ракети

Під час повітряної тривоги 14 січня ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. Про це повідомила начальниця військової адміністрації Світлана Онищук.

В2наслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі», – ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

«Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети», – наголосила Світлана Онищук.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

Тривога в Україні 14 січня тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців. 

 

Теги: пожежа дороги рятувальники чоловік ворог росіяни

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