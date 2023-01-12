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За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
Співробітники ДТЕК цілодобово працюють, аби в домівках українців було світло
фото: ДТЕК

Поки що без електропостачання залишаються 97 населених пунктів на Донеччині

За 11 січня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова разом із ЗСУ повернули світло в 41 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом понад 25 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 8 тисяч родин у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 10-11 січня. Наразі електропостачання у постраждалих районах повністю відновлено.

Крім того вдалося повернути електрику жителям 37 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Донеччині. В ДТЕК повідомляють, що знову зі світлом понад 16 тисяч родин.

«На Донеччині продовжуються активні бойові дії. За інформацією очільника області Павла Кириленка, вночі та вранці відбувалися обстріли вздовж всієї лінії фронту. Поки що без електропостачання залишаються 97 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Теги: росія ДТЕК електроенергія обстріл ремонт

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Суспільство

За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
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