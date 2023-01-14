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Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною
Сирени лунають у багатьох областях
фото з відкритих джерел

Сирени лунають в Україні втретє за день

Україною втретє за день шириться повітряна тривога. Сирени станом на 14:40 лунають у багатьох областях.

Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною фото 1

Перебувайте в укриттях!

У моніторингових групах повідомляють, що перші ракети вже помітили над територією України.

Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною фото 2

Також про це поінформував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

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Станом на 15:04 повітряна тривога охопила всю територію України. Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про ракетну загрозу.

Повідомляють також, що над Одещиною, Миколаївщиною, Вінничиною, Дніпропетровщиною, Івано-Франківщиною працює ППО. 

«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, це вже третя за день масштабна повітряна тривога в Україні. Сирени також лунали близько першої години дня та вранці. 

Теги: авіація Миколаїв Віталій Кім тривога

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