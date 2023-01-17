Росіяни посилили терор Запорізької області: ворог здійснив артилерійський обстріл (фото)

Внаслідок влучення снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки

Відомо про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури

Російські загарбники протягом 16 січня збільшили кількість обстрілів Запорізької області до 130. Десятки будинків пошкоджено. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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На цей час відомо про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади.

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Внаслідок влучення снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки, дворові споруди та автомобілі. Постраждалих та жертв немає.

Як повідомлялося, російські загарбники посилюють угруповання військ на окремих ділянках на Запорізького напрямку. Проте наразі не можна говорити, що вони готуються до наступу. Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

Нагадаємо, 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, серед поранених діти.