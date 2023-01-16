Окупанти посилюють угруповання на Запорізькому напрямку

Основні дії ворога спрямовані на укріплення своїх позицій та створення інженерних загороджень

Російські загарбники посилюють угруповання військ на окремих ділянках на Запорізького напрямку. Проте наразі не можна говорити, що вони готуються до наступу. Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі телемарафону.

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«Основні дії ворога спрямовані на укріплення своїх позицій, створення інженерних загороджень, у тому числі мінних полів та інших загороджень», – сказав Єрін.

Керівник пресцентру також зазначив, що існують ознаки посилення угруповань на окремих напрямках. Але наразі не можна сказати, що росіяни готові до масованого наступу.

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«Ми в будь-якому випадку оцінюємо ситуацію і готуємося до будь-якого розвитку подій, і до активності ворога, зокрема», – додав речник.

Раніше полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку.

Триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.