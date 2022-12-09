Росіяни посилюють репресії проти працівників ЗАЕС – Енергоатом

Окупанти «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС, котрий відповідає за ядерну і радіаційну безпеку

Російські терористи посилюють репресії проти працівників захопленої Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вчора, 8 грудня, окупанти вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, і в присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

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Після побиття чоловіків вивели з приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, повідомляється, що окупанти затримали та «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

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«Енергоатом» зазнає, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії.

«Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні», – наголошують в «Енергоатомі».

Державне підприємство також вчергове звернулося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Ранше повідомлялося, що окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС.