Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС – Енергоатом
В Енергоатомі вважають найбільш вірогідною провокацією, що готується, обстріли протилежного берега Дніпра
Російські загарбники завезли на територію Запорізької АЕС кілька РСЗВ «Град» і готують провокації. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».
«На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град». Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки», – наголосили у компанії.
В Енергоатомі вважають найбільш вірогідною провокацією, що готується, обстріли протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, установками «Град» безпосередньо з майданчика ЗАЕС, під «прикриттям» енергоблоків та СВЯП.
«Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО «Град» безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й де окупації», – йдеться у заяві Енергоатома.
Раніше повідомлялося, що Росія не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.
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