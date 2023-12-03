Росіяни поцілили у приватний гараж на Херсонщині: є загиблий

Наслідки удару по Дніпровському району Херсона, 2 грудня 2023 рік

Від отриманої вибухової травми мешканець Садового загинув на місці

Російські окупанти в неділю, 3 грудня, вдарили по селищу Садове на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Удень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час перебував 78-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Від отриманої вибухової травми мешканець Садового загинув на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення.