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Росіяни поцілили у приватний гараж на Херсонщині: є загиблий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни поцілили у приватний гараж на Херсонщині: є загиблий
Наслідки удару по Дніпровському району Херсона, 2 грудня 2023 рік
фото: Херсонська МВА (ілюстративне)

Від отриманої вибухової травми мешканець Садового загинув на місці

Російські окупанти в неділю, 3 грудня, вдарили по селищу Садове на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

«Удень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час перебував 78-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Від отриманої вибухової травми мешканець Садового загинув на місці.

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення. 

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Теги: війна обстріл Херсонщина

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