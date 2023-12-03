Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти

Сили оборони вночі знищили десять «Шахедів»

У ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Противник запустив дрони з району Приморсько-Ахтарськ, а керовану ракету Х-59 – з повітряного простору Білгородської області.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

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Саме на Миколаївщині було знищено більшість «Шахедів». Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті поблизу Старокостянтинова на Хмельниччині.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, ввечері 2 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед».

Уночі під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.