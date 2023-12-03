Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 грудня

Триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 грудня.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав три ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши одну керовану ракету Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка (Харківська область), Щербинівка, Авдіївка та Побєда (Донецька область).

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів невдалі штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Силами оборони відбито чотири атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони України відбили 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в районах Вугледару та Старомайорського (Донецька область). Українські війська відбили три атаки.

На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового, де наші захисники відбили чотири атаки. 

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника. 

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано удару по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох складах боєприпасів та чотирьох артилерійських системах противника.

Сили оборони України знищили одну керовану ракету Х-59.

Як повідомлялося, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують локалізовані атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Кремінної.

Читайте також: Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні
Теги: Генштаб ракета озброєння населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7 листопада, 04:54
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
23 листопада, 01:51
Українські військові на тлі САУ Archer
Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції (відео)
4 листопада, 10:48
зЗа допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників
По обіді прикордонники збили дрон-камікадзе РФ під Бахмутом
20 листопада, 16:53
Випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою
Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ
23 листопада, 15:52
Атака дронів на Київщину: ЗСУ повідомили деталі
Атака дронів на Київщину: ЗСУ повідомили деталі
29 листопада, 08:29
Артилерія противника вдарила по Невському та Білогорівці
РФ вдарила по Нікопольщині, обстріляли ракетами Сумщини з гелікоптера: ситуація в регіонах
27 листопада, 09:43
Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій
Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах
30 листопада, 12:20

Події в Україні

Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів
Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: черговий фейк росіян
Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: черговий фейк росіян
Окупанти в Маріуполі просять плату за послуги, які не надають
Окупанти в Маріуполі просять плату за послуги, які не надають
Аналітики ISW розповіли, як погодні умови впливають на бойові дії
Аналітики ISW розповіли, як погодні умови впливають на бойові дії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
23K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
21K
Хто контролює Авдіївський коксохім? ЗСУ зробили заяву
17K
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
12K
Повернулась з Австрії, щоб рятувати воїнів в Україні. Згадаймо Наталію Фраушер
9448
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua