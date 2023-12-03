Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 грудня

Триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 грудня.

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Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав три ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши одну керовану ракету Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

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Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка (Харківська область), Щербинівка, Авдіївка та Побєда (Донецька область).

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів невдалі штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Силами оборони відбито чотири атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони України відбили 11 атак.

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На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в районах Вугледару та Старомайорського (Донецька область). Українські війська відбили три атаки.

На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового, де наші захисники відбили чотири атаки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано удару по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох складах боєприпасів та чотирьох артилерійських системах противника.

Сили оборони України знищили одну керовану ракету Х-59.

Як повідомлялося, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують локалізовані атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Кремінної.