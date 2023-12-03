Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину

У Семенівській громаді через обстріл із міномету постраждала родина з чотирирічною дитиною

За день від ворожих обстрілів постраждали троє українців

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали дев'ять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (66 вибухів). Із мінометів, САУ та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У Семенівській громаді через обстріл із міномету знищено житлову будівлю, пошкоджено дві житлові будівлі та водонапірну вежу. Поранення отримали двоє місцевих жителів.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п’ять вибухів із міномету. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади. У Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. Інформація про постраждалих не надходила.

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Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 86 ударів по 19 населених пунктах області. 12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку. 73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Надійшли три повідомлення про руйнування в результаті обстрілів. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора зранку окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району області. Минулося без постраждалих. Також вдень ворог застосував дрон-камікадзе по Нікополю. Пошкоджене комунальне підприємство. Обійшлося без постраждвлих. Пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем. Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Без наслідків та жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стогнії Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району. Авіаційних ударів зазнала Козача Лопань Харківського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки, де сили оборони відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Учора ворог з території РФ обстріляв смт Козача Лопань. Також окупанти вдарили по м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих. Учора ввечері окупанти обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий. Зафіксоване влучання біля багатоквартирного будинку. Без постраждалих.

Луганщина

Наші оборонці відбили російську атаку поблизу Стельмахівки, що на Сватівщині. Не полишає противник намірів й захоплення Серебрянського лісу, де його тільки за учора чотири рази зупинили українські захисники. За добу противник здійснив 131 обстріл (529 снарядів).

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Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, смт Очеретине, смт Щербинівка, с. Галицинівка, с. Майорськ, с. Новобахмутівка, смт Новоекономічне. Пошкоджено 14 житлових будинків, школу і дитсадок. Минулося без загиблих та поранених.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім ворожих БпЛА Shahed-131/136. Також вночі окупанти з Кінбурнської коси обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Влучили по відкритих територіях. Люди не постраждали. Вчора ввечері ворог із реактивних систем залпового вогню вдарив по Березанській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 76 обстрілів (397 снарядів), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили в райони 24 населених пунктів області; територію заводу в Херсоні; електромережу в Херсонському районі. Унаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики надають їй допомогу.