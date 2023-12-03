Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
У Семенівській громаді через обстріл із міномету постраждала родина з чотирирічною дитиною
фото: Нацполіція

За день від ворожих обстрілів постраждали троє українців

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали дев'ять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (66 вибухів). Із мінометів, САУ та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У Семенівській громаді через обстріл із міномету знищено житлову будівлю, пошкоджено дві житлові будівлі та водонапірну вежу. Поранення отримали двоє місцевих жителів.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п’ять вибухів із міномету. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади. У Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 86 ударів по 19 населених пунктах області. 12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку. 73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Надійшли три повідомлення про руйнування в результаті обстрілів. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора зранку окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району області. Минулося без постраждалих. Також вдень ворог застосував дрон-камікадзе по Нікополю. Пошкоджене комунальне підприємство. Обійшлося без постраждвлих. Пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем. Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Без наслідків та жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стогнії Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району. Авіаційних ударів зазнала Козача Лопань Харківського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки, де сили оборони відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Учора ворог з території РФ обстріляв смт Козача Лопань. Також окупанти вдарили по м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих. Учора ввечері окупанти обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий. Зафіксоване влучання біля багатоквартирного будинку. Без постраждалих.

Луганщина

Наші оборонці відбили російську атаку поблизу Стельмахівки, що на Сватівщині. Не полишає противник намірів й захоплення Серебрянського лісу, де його тільки за учора чотири рази зупинили українські захисники. За добу противник здійснив 131 обстріл (529 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, смт Очеретине, смт Щербинівка, с. Галицинівка, с. Майорськ, с. Новобахмутівка, смт Новоекономічне. Пошкоджено 14 житлових будинків, школу і дитсадок. Минулося без загиблих та поранених.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім ворожих БпЛА Shahed-131/136. Також вночі окупанти з Кінбурнської коси обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Влучили по відкритих територіях. Люди не постраждали. Вчора ввечері ворог із реактивних систем залпового вогню вдарив по Березанській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 76 обстрілів (397 снарядів), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили в райони 24 населених пунктів області; територію заводу в Херсоні; електромережу в Херсонському районі. Унаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики надають їй допомогу.

Теги: Україна обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
1 грудня, 15:01
Дефіцит та подорожчання торкнеться продуктів, які в нашій країні не вирощуються
Стало відомо, які продукти подорожчають в Україні через блокаду польського кордону
27 листопада, 13:57
У ніч на 16 листопада рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ)
Знищено дрони та керовану ракету: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
16 листопада, 12:09

Події в Україні

Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон
ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
40K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
31K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
19K
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
9615
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
7841
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua