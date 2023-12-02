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Окупанти вдарили по херсонській лікарні (фото наслідків)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по херсонській лікарні (фото наслідків)
У лікарні зруйновано стелю, вибито вікна і двері
фото: Херсонська ОВА

Пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона

У ніч на суботу, 2 грудня, російська окупаційна армія обстріляла медичний заклад у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері.

«Приміщення були законсервовані. Сторож, який знаходився на чергуванні, не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега близько 1-ї години ночі.

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фото: Херсонська ОВА

Мрочко уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона.

Як повідомлялося, вранці 2 грудня російські окупанти завдали удару ракетами по Дніпровському району.

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Теги: окупанти війна обстріл Херсон

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