Окупанти вдарили по херсонській лікарні (фото наслідків)
Пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона
У ніч на суботу, 2 грудня, російська окупаційна армія обстріляла медичний заклад у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері.
«Приміщення були законсервовані. Сторож, який знаходився на чергуванні, не постраждав», – йдеться в повідомленні.
За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега близько 1-ї години ночі.
Мрочко уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона.
Як повідомлялося, вранці 2 грудня російські окупанти завдали удару ракетами по Дніпровському району.
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