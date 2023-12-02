Окупанти вдарили по херсонській лікарні (фото наслідків)

У лікарні зруйновано стелю, вибито вікна і двері

Пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона

У ніч на суботу, 2 грудня, російська окупаційна армія обстріляла медичний заклад у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері.

«Приміщення були законсервовані. Сторож, який знаходився на чергуванні, не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега близько 1-ї години ночі.

4 фото На весь екран





фото: Херсонська ОВА

Мрочко уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено лікувальний заклад у Дніпровському районі Херсона.

Як повідомлялося, вранці 2 грудня російські окупанти завдали удару ракетами по Дніпровському району.