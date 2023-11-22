Деякі чиновники отримають підвищення зарплати
Переглянути виплати планують для тих чиновників, хто працює в місцевих державних адміністраціях
Деякі українські чиновники почнуть заробляти більше грошей під час повномасштабної війни з Росією. Переглянути виплати планують для тих, хто працює в місцевих державних адміністраціях. Про це йдеться в постанові уряду № 787 від 21 листопада 2023 року.
У документі сказано, що більше отримуватимуть представники державних адміністрацій, які працюють у прифронтових і звільнених від російських окупантів областях країни.
Згідно з урядовим планом, місцеві держадміністрації на територіях відновлення (тобто там, де відбувалися бойові дії або ж вони були під тимчасовою окупацією) та на прифронтових територіях, отримуватимуть додаткові кошти з місцевих бюджетів.
Додаткове фінансування спрямують на оплату праці працівників. Таким чином їхні виплати збільшаться до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого в державному бюджеті.
Тим часом у державних органах влади скорочується кількість співробітників. Так, у період із січня до вересня 2023 року в держорганах стало на 5,3 тисячі працівників менше.
Як свідчать дані Мінфіну, найбільше скорочення відбулося:
- у Державній податковій службі – мінус 2,1 тисячі осіб;
- в апаратах місцевих та апеляційних судів – мінус 765 осіб;
- у Держпродспоживслужбі – мінус 731 особа;
- у Держгеокадастрі – мінус 546 осіб;
- у Держказначействі – мінус 538 осіб.
Нагадаємо, Міністерство фінансів уже заклало в проєкт кошторису на наступний рік впровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.
У межах реформи всі посади будуть сформовані в групи за певними ознаками, а оплата праці буде стандартизована. Тобто винагорода держслужбовців стане прозорішою, а значення окладу над преміями значно збільшиться.
Планується, що зарплата складатиметься з двох частин:
- постійної – посадовий оклад, надбавки за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;
- варіативна – це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою.
До слова, за даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.
Коментарі — 0