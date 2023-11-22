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Деякі чиновники отримають підвищення зарплати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі чиновники отримають підвищення зарплати
Місцеві держадміністрації на територіях відновлення та на прифронтових територіях, отримуватимуть додаткові кошти з місцевих бюджетів
фото з відкритих джерел

Переглянути виплати планують для тих чиновників, хто працює в місцевих державних адміністраціях

Деякі українські чиновники почнуть заробляти більше грошей під час повномасштабної війни з Росією. Переглянути виплати планують для тих, хто працює в місцевих державних адміністраціях. Про це йдеться в постанові уряду № 787 від 21 листопада 2023 року.

У документі сказано, що більше отримуватимуть представники державних адміністрацій, які працюють у прифронтових і звільнених від російських окупантів областях країни.

Згідно з урядовим планом, місцеві держадміністрації на територіях відновлення (тобто там, де відбувалися бойові дії або ж вони були під тимчасовою окупацією) та на прифронтових територіях, отримуватимуть додаткові кошти з місцевих бюджетів.

Додаткове фінансування спрямують на оплату праці працівників. Таким чином їхні виплати збільшаться до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого в державному бюджеті.

Тим часом у державних органах влади скорочується кількість співробітників. Так, у період із січня до вересня 2023 року в держорганах стало на 5,3 тисячі працівників менше.

Як свідчать дані Мінфіну, найбільше скорочення відбулося:

  • у Державній податковій службі – мінус 2,1 тисячі осіб;
  • в апаратах місцевих та апеляційних судів –  мінус 765 осіб;
  • у Держпродспоживслужбі –  мінус 731 особа;
  • у Держгеокадастрі –  мінус 546 осіб;
  • у Держказначействі –  мінус 538 осіб.

Нагадаємо, Міністерство фінансів уже заклало в проєкт кошторису на наступний рік впровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

У межах реформи всі посади будуть сформовані в групи за певними ознаками, а оплата праці буде стандартизована. Тобто винагорода держслужбовців стане прозорішою, а значення окладу над преміями значно збільшиться.

Планується, що зарплата складатиметься з двох частин:

  • постійної – посадовий оклад, надбавки за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;
  • варіативна – це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою.

До слова, за даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

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Теги: державна служба зарплата війна чиновник

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