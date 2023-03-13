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Росіяни накрили вогнем Миколаївщину, під завалами можуть бути люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Миколаївщину, під завалами можуть бути люди
Є руйнування житлових будинків
фото ілюстративне

Внаслідок атаки є загиблі

Сьогодні зранку, 13 березня, російські загарбники обстріляли населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок атаки є загиблий. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків», – сказав Кім.

Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення.РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: росіяни втрати Віталій Кім Миколаїв обстріл

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