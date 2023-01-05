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Росіяни вбили у Херсоні 18-річного хлопця, який лагодив інтернет-лінію (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вбили у Херсоні 18-річного хлопця, який лагодив інтернет-лінію (відео)
скрін з відео

Ворожий снаряд влучив у житловий будинок

Російські загарбники зранку обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Окупанти влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 18-річний хлопець», – йдеться в повідомленні.

Згодом з’явилося відео, де друг загиблого розповів як відбувались події.

«Ми виходили з дому, він був переді мною. Після того, як він відкрив двері, стався вибух. Мене відкинуло на пару метрів назад усередину будинку, і це мене врятувало», – розповідає Іван.

Зазначається, що хлопці опинилися в цьому домі, бо прийшли лагодити інтернет-лінію, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів російських військ. Іван вижив, бо весь удар на себе прийняв його друг і колега.

Нагадаємо, сьогодні у Бериславі на Херсонщині ворожий снаряд влучив у будинок. Загинула ціла родина – чоловік, дружина та їхній 12-річний син.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Теги: росія окупанти війна Україна Херсон

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