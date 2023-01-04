У Херсоні затримано зрадника, який кидав українців до катівень (фото)

Після звільнення Херсона зловмисник хотів «загубитись» у місті і таким чином уникнути правосуддя

Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста. Натомість українців колаборант затримував та відправляв до катівень. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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За інформацією СБУ, зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували «посаду» у створеному агресором «управлении мвд по городу Херсону». Там він добровільно погодився увійти до складу «отдельного батальона патрульно-постовой службы» РФ.

Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка. Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

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Під час таких «нальотів» здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів «загубитись» у місті і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили «посвідчення» фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Тернополі поліція викрила ботоферму, через яку поширювалася російська пропаганда. У ході досудового розслідування було встановлено, що житель Тернополя у своїй квартирі організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використав потужності близько 30 тисяч сім-карт для реєстрації великої кількості облікових записів.

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