У Бериславі окупанти вбили всю родину

Снаряд влучив у будинок, серед загиблих 12-річна дитина

Сьогодні, 5 січня, у Бериславі на Херсонщині ворожий снаряд влучив у будинок. Загинула ціла родина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі.

«У цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці?», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, з 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.