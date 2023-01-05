Літак, гелікоптер та рекордна кількість окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати російських окупантів станом на ранок 5 січня 2023 року становлять приблизно 109 720 осіб

Збройні сили України протягом минулої доби ліквідували 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тис. своїх військових.

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Втрати російських окупантів станом на ранок 5 січня 2023 року становлять приблизно 109 720 осіб, повідомляє Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,

танків – 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6108 (+2) од,

артилерійських систем – 2051 (+12) од,

РСЗВ – 426 (+2) од,

засоби ППО – 215 (+0) од,

літаків – 284 (+1) од,

гелікоптерів - 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,

спеціальна техніка – 182 (+1).

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.