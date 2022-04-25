Росії має військові плани проти Естонії, – посол

Посол додав, що Естонія готова ділитися продуктами та зброєю «з нашими друзями, які захищають фактично нас»

Росія погрожує Естонії та має військові плани проти цієї держави, і Таллінн продовжуватиме надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російському вторгненню і фактично на своїй землі обороняє країни Балтії. Про це заявив посол Естонії в Україні Каїмо Кууск в ефірі каналу «Україна 24».

Дипломат наголошує, що Естонія ніколи не перестане допомагати Україні, маючи спільні демократичні цінності, а також з міркувань власної безпеки.

«Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Це також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії. Ми також дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист, починається з Донбасу», – сказав посол.

Кууск додав, що його країна готова ділитися продуктами та зброєю «з нашими друзями, які захищають фактично нас».

«Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен «Джавелін», який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.