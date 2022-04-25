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    Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій

    Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій - Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій
    Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій
    фото: liga

    Проти Росії запроваджено 9741 санкцію

    На сьогодні РФ – світовий лідер за кількістю санкцій, прийнятих проти однієї країни. Про це йдеться в Телеграмі Верховної Ради.

    У повідомленні зазначається, що станом на 22 квітня 2022 року проти Росії запроваджено 9741 санкцію – це абсолютний світовий рекорд.

    «Іран, Сирія, КНДР, М'янма, Венесуела та Куба за десятки років ізоляції зібрали на всіх 9670 обмежень», – наводяться цифри у повідомленні.

    Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок західних санкцій, запроваджених за вторгнення російських військ на територію України, роботу на території РФ втратять 11 млн осіб. Тільки у столиці країни-агресора без роботи залишаться 200 тисяч москвичів та гастарбайтерів.

    А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дефолт у Росії стає питанням тижнів.

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    Теги: росія окупанти економіка Сирія санкції війна Венесуела рекорд Україна окупація #stoprussia
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    Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій