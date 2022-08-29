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Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
фото з відкритих джерел

На лівий берег Дніпра свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити окупантам

Окупанти та колаборанти евакуюються самі та з родинами з правого берега Дніпра. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

«Є достовірна інформація, що командування окупаційних військ не лише вищого, а й середнього рівня евакуювалося на лівий берег Дніпра. Також на лівий берег Дніпра свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити оркам», – повідомив Вілкул.

Він додав, що українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили командний пункт ворога в Бериславському районі Херсонської області, нанесено ураження по зосередженню ворога в Нововоскресенському та Чкаловому, по контрольно-спостережним пунктам орків в Нововознесенському та Дудчанах. 

Також у Дудчанах та Давидовому Броді знищено 2 склади боєприпасів.

Протягом тижня нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському, по району зосередження живої сили та техніки противника поблизу Високопілля. Також українська авіація вразила ворожий опорний пункт та скупчення ворожої живої сили та техніки у Новопетрівці та у Ольгиному.

Раніше, російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами. 

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