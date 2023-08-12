Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем

Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій

Неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Про це розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника», – повідомив Наєв.

За його даними, візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу українським військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА.

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«Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України», – наголосив командувач.

За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.

«Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни», – підсумував він.

Нагадаємо, російські диверсанти не залишають спроб проникнути на територію України. За місяць наші захисники на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

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Раніше, 4 липня, російська ДРГ вбила двох цивільних на Сумщині.