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Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем
Українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни
фото з відкритих джерел

Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій

Неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Про це розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника», – повідомив Наєв.

За його даними, візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу українським військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА.

«Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України», – наголосив командувач.

За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.

«Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни», – підсумував він.

Нагадаємо, російські диверсанти не залишають спроб проникнути на територію України. За місяць наші захисники на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Раніше, 4 липня, російська ДРГ вбила двох цивільних на Сумщині.

 

Теги: Сергій Наєв кордон Місяць

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