Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем
Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій
Неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Про це розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника», – повідомив Наєв.
За його даними, візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу українським військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА.
«Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України», – наголосив командувач.
За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.
«Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни», – підсумував він.
Нагадаємо, російські диверсанти не залишають спроб проникнути на територію України. За місяць наші захисники на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.
Раніше, 4 липня, російська ДРГ вбила двох цивільних на Сумщині.
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