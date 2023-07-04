Російська ДРГ вбила двох цивільних на Сумщині

Росіяни не змогли проникнути на територію України та відкрили вогонь по цивільних мешканцях

Російські окупанти здійснили спробу проникнення на територію Сумської області, унаслідок чого загинуло двоє цивільних загинуло, а один отримав поранення. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

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«3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. У командуванні вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

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Водночас в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

«У Шосткинському районі поблизу с. Ходине Шалигінської громади під обстріл потрапили два транспортні засоби», – розповіли в ОГПУ, не згадавши про спробу проникнення росіян на українську територію.

За даними правоохоронців, під обстріл потрапили жінка та її 22-річний син, які їхали на мопеді, та автівка. Перші загинули, а водій автівки отримав поранення.

Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.