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ЗСУ повідомили, як знищують диверсантів на півночі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, як знищують диверсантів на півночі
Росіяни не залишають спроб пробратися в Україну зі сторони кордону Чернігівської та Сумської областей
фото: Сергій Наєв

За місяць українські оборонці ліквідували чотири російських ДРГ на північному напрямку

Російські диверсанти не залишають спроб проникнути на територію України. За місяць наші захисники на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. 

Протягом липня на півночі України зафіксували чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп ворога. Це сталося на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей.

На півночі України за місяць знешкоджено чотири ворожі ДРГ
На півночі України за місяць знешкоджено чотири ворожі ДРГ
фото: Сергій Наєв

«Ці випадки було зафіксовано в темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження», – зазначив Наєв.

Для знешкодження російських диверсантів також залучали підрозділи Сил оборони, ССО, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа».

ЗСУ повідомили, як знищують диверсантів на півночі фото 1
Росіяни намагалися пробратися на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей
Росіяни намагалися пробратися на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей
фото: Сергій Наєв

Командувач додав, що на північному кордоні продовжуються удосконалювати відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону та облаштування мінованих непрохідних лісових смуг.

Нагадаємо. що 4 липня російська ДРГ вбила двох цивільних на Сумщині.

Триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: ЗСУ Сергій Наєв

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