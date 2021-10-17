Російські окупанти на Донбасі 11 разів обстріляли позиції українських захисників

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Минулої доби, 16 жовтня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Мар’їнки ворожий вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм. В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як зазначається, щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7-му годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.