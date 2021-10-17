Листи з Луганська. Жорстка правда пандемії: нема грошей – нема сенсу дзвонити у «швидку»

Коронавірусом почали хворіти діти: школи одна за іншою почали закриватися

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41-я рабочая неделя 2021 года в оккупированном Луганске ознаменовалась ожидаемым – вечерним «паровозом» во всех родительских чатах прокатилось решение Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК). Она постановила: следующие две учебные недели будут каникулами во всех школах, в высших учебных заведениях объявлено дистанционное обучение, а все детские комнаты, развлекательные учреждения и библиотеки будут закрыты до дальнейших распоряжений.

Что сказать – тема досрочных каникул была ожидаемой. Ею лихорадило последний месяц: с одной стороны, по всем учебным заведениям было много заболевших, с другой – в связи с похолоданием в школах было отчаянно холодно. Было и третье, многие школы уже закрыли на карантин из-за превышения эпидемиологического порога по заболевшим. Между собой и без купюр говорили, причина не в банальном ОРВИ, дети начать болеть коронавирусом, отчего и закрытие школ одна за другой.

И даже при всей ожидаемости каникул для многих это решение стало неожиданным. Среди учебной недели. При полной тишине накануне. По крайней мере, со вторника на среду все школьники уходили с домашними заданиями на один день, что может говорить только о том, что такого подвоха со стороны ЧСПК не ожидал никто.

Если говорить о количестве заболевших коронавирусной инфекцией, то ситуация похожа на айсберг, где видимая часть – это цифры официальной статистики. Выглядит это так приблизительно так: 2 354+190 болеют, 1 744+36 умерших и 11 492+231 выписано. Всего 15 590заболевших на 14 октября 2021 года. То есть на фоне всей численности жителей ЛНР это капли в море. Но это, заметьте, та самая видимая часть айсберга. Есть и другое – огромное количество больных, кто занимается самолечением дома. У кого-то это пневмония, у кого-то не пойми что, потому что больной никуда не обращался и лечится сам чем придется. На каждый подъезд таких больных наберется до пяти человек: кто-то умер, кто-то лежит, кто-то выкарабкался. На улицу частного сектора такая же статистика. Но мы же видим только ситуацию с умершими, далеко не каждый станет рассказывать, отчего он лечился и как.

Да, ситуация с болезнью сложная, если не сказать тяжелая. Основная причина в стоимости лечения. Весь финансовый удар ложится на самого больного и его семью. Нет денег – смысла звонить в «скорую» нет. На всякий случай, принудительной госпитализации нет. Есть деньги и желание – тебя заберут в больницу. Если обратившийся напишет отказ, насильно ничего против него применяться не будет.

Дальше после госпитализации больной попадает в так называемый приемник, где еще сутки он будет содержаться со всеми, чей диагноз под вопросом. Если тест придет отрицательный, больного переведут лечить «простую пневмонию», если положительный – оставят лечить «корону». Понятно, что за сутки риск перезаражения в этой общей палате больных мужчин и женщин очень высокий. Многие умирают за эти сутки, так и не узнав, что с ними было.

Из плюсов – в таких больницах показательно хорошо кормят (на фоне повальной смертности это не самый веский из бонусов). Медикаменты в аптеках есть, вопрос в другом – есть ли деньги их покупать? Лечение в среднем выходит в 2000 рублей в сутки. Часто у людей таких денег нет, от этого и попытки перетерпеть болезнь дома.

Да, идет всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции. Вначале прививали двухкомпонентным «Спутником» только «военных», медработников и учителей. Все по желанию. Отметка в санитарной книжке, которая не котируется вообще нигде. Да о ней и не спрашивают тоже нигде. Так, скорее бонус за вакцину. Отзывы самые разные – от упования на прививку как на панацею до полного недоверия. Практически все жалуются, что чувствовали себя плохо после вакцинации от суток до недели. И прививку не требуют нигде. Собственно, учитель может работать и не привившись, как и врач или медицинская сестра. Здесь это добровольно и бесплатно.



Не бесплатно узнать о своем статусе – в частной лаборатории Бойченко тест на антитела стоит 1350 рублей. Знакомый делился подробностями. Вначале долго и тяжело болел коронавирусом. Пока болел, был уволен с работы. Обиды не держит: понимает, что болел долго и по возрасту уже пенсионер, хотя работал исправно и так серьезно заболел впервые. Когда выкарабкался, пошел забирать трудовую и коллеги посоветовали вакцинироваться – без очереди и за пять минут. Сомнения были, а как же недавняя болезнь? Но на раздумья времени не было. Также за пять минут знакомого осмотрела девочка-терапевт и еще быстрее его укололи. После он долго и тяжело лечил последствия – обострения хронических заболеваний. Связывает это с несвоевременной прививкой российским препаратом, но обиды не держит, поддался на уговоры, не смог постоять за себя. Многие ведь и делают прививку в том числе и потому, что это бесплатно как в том анекдоте «Мне, пожалуйста, пять раз, если это бесплатно».

Долгие каникулы породили новый бизнес – платный присмотр за детьми учителями. Выглядит это так. Несколько семей собирают вместе всех детей, к ним приходит их же школьный учитель и занимается с детьми по школьной программе по 150 рублей/час с ребенка. Желающих искать не приходится. Цена устраивает, а такому «досугу» родители только рады. И еще из занятного, причиной таких внеплановых каникул называют полное равнение на Россию во всем. Раз там каникулы, у нас решение с каникулами было вопросом времени. И еще забавно, что перед этим пышно и массово прошли чествования учителей с их профессиональным праздником, а перед этим выборы в российскую Госдуму. И когда все галочки в плановых мероприятиях были поставлены, объявили каникулы. А весь последний месяц детей просили брать в школу теплую переобувку, потому что в классах из-за отсутствия отопления холодно.

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