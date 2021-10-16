Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)

Українська компанія створила на базі БТР-60 сучасний броньовик. Новинку назвали Хорунжий

У Києві на виставці «Цифрове майбутнє армії» показали новий український бронетранспортер – БТР-60XM «Хорунжий». Це глибока модернізація БТР-60, виконана відомим вітчизняним підприємством НВО «Практика», повідомляє видання «Автоцентр».

Від старого БТР-60 у «Хорунжого» мало що залишилося. По-перше, змінилася компоновка. Двигун перенесли у носову частину.

По-друге, встановлено новий, більш просторий корпус із задньою апарелью десантного відділення. Броня застосовується фінська. Крім того, посилено протимінний захист підлоги.

По-третє, вдосконалено бойовий модуль, з використанням сучасних приладів спостереження і можливості установки дистанційно керованої зброї.

БТР-60XM «Хорунжий» може служити платформою для техніки різного призначення: це може бути бронетранспортер, машина вогневої підтримки, самохідно-артилерійська підтримка (міномет), санітарна машина, ремонтно-евакуаційна.

В даному випадку БТР представлений у вигляді командно-штабної машини, про що свідчить наявність відповідних засобів зв'язку.

Екіпаж складається з трьох людей – командир, оператор і водій.

Дорожній просвіт – 475 мм.

БТР оснащується 7,2-літровим турбодизелем німецьким двигуном Deutz потужністю 290/320 кінських сил, з яким в парі працює автоматична коробка передач.

Максимальна швидкість по шосе – 100 км/г, на плаву – 10 км/г. Запас ходу - 750 км.