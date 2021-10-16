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    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)

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    В Україні презентували новий бронетранспортер - Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    В Україні презентували новий бронетранспортер
    Фото: Autocentre.ua

    Українська компанія створила на базі БТР-60 сучасний броньовик. Новинку назвали Хорунжий

    У Києві на виставці «Цифрове майбутнє армії» показали новий український бронетранспортер – БТР-60XM «Хорунжий». Це глибока модернізація БТР-60, виконана відомим вітчизняним підприємством НВО «Практика», повідомляє видання «Автоцентр».

    Від старого БТР-60 у «Хорунжого» мало що залишилося. По-перше, змінилася компоновка. Двигун перенесли у носову частину.

    По-друге, встановлено новий, більш просторий корпус із задньою апарелью десантного відділення. Броня застосовується фінська. Крім того, посилено протимінний захист підлоги.

    По-третє, вдосконалено бойовий модуль, з використанням сучасних приладів спостереження і можливості установки дистанційно керованої зброї.

    БТР-60XM «Хорунжий» може служити платформою для техніки різного призначення: це може бути бронетранспортер, машина вогневої підтримки, самохідно-артилерійська підтримка (міномет), санітарна машина, ремонтно-евакуаційна.

    В даному випадку БТР представлений у вигляді командно-штабної машини, про що свідчить наявність відповідних засобів зв'язку.

    Екіпаж складається з трьох людей – командир, оператор і водій.

    Дорожній просвіт – 475 мм.

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    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)
    Фото: Autocentre.ua

    БТР оснащується 7,2-літровим турбодизелем німецьким двигуном Deutz потужністю 290/320 кінських сил, з яким в парі працює автоматична коробка передач.

    Максимальна швидкість по шосе – 100 км/г, на плаву – 10 км/г. Запас ходу - 750 км.

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    Теги: військова техніка озброєння
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    Українці перетворили радянський БТР на сучасний броньовик (відео, фото)