«Дія» запустить сервіси для ветеранів

Ще більше документів можна буде отримати в електронній версії

Ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги

На порталі «Дія» незабаром з'являться сервіси для ветеранів. Над їхнім запуском працюють Мінцифра та Мінветеранів, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Запуск нових сервісів запланований у 2022 році. Ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.

Всього в Україні більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав – приблизно 1,2 мільйона.

«Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16», – розказав Федоров.

Це, за його словами, стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у «Дії».

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів у жовтні 2021 року перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

Як відомо, «жовті» covid-сертифікати теж можна згенерувати на Android: інструкція від «Дії». Раніше у додатку «Дія» з'явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат, але лише на iOS. Тоді у Мінцифри обіцяли згодом запустити послугу для Android.

Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».