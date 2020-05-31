Атакували відразу дві цілі. З’явилися подробиці випробувань українських крилатих ракет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особливістю цих випробувань були майже одночасні пуски крилатих ракет по двох морських цілях Фото АрміяInform

Дві цілі знаходилися в морі на різних відстанях від берега

Днями в Україні пройшли випробування ракетного комплексу «Нептун» на полігоні «Алібей» в Одеській області. Генеральний директор і конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов розповів, що особливістю цих випробувань були майже одночасні пуски крилатих ракет по двох морських цілях (раніше «атакували» одну ціль).

Про це повідомляє АрміяInform.

За його словами, з пускової установки залпом вийшли дві ракети з інтервалом в дві секунди один після одного.

«Після старту з пускової установки дві ракети вийшли по запрограмованому маршруту до двом цілям в Чорному морі. Завдяки спеціальній польотної задачі, кожна головка самонаведення ракети отримала координати цілей: курс, дальність польоту і час, який витрачається для захоплення кожної з цілей. Перша морська ціль знаходилася на відстані 85 кілометрів, а друга – на відстані до 110 кілометрів. Відстань між ними становила понад 20 кілометрів. Під час свого польотного шляху за 10-15 кілометрів до двох точок ураження ракети самостійно знизилися до 5 метрів над рівнем Чорного моря. Далі ракети розрахували оптимальну точку попадання, подолали шлях, який залишився, і знищили дві морські цілі. Я всіх вас вітаю. Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були вражені на заданій дальності», – сказав Коростельов.

Випробування крилатих ракет почалися ще 2018 року, і щоразу вони показували відмінні результати, а стріляти можуть майже на 300 км. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет, з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 сек. Він може знаходитися на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин. Варто відзначити, що «Нептун» – це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета.

Нагадаємо, 27 квітня в Одеській області відбулися державні випробування комплексу крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун» в умовах протидії засобам РЕБ (радіоелектронної боротьби). Стрільби проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для систем самонаведення і з залученням авіації.

Читайте також: