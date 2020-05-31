З’явилися нові подробиці зникнення українського військового на адмінкордоні з Кримом



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«Особливий склад, який задіяно в несенні служби в цьому районі, має при собі зброю, боєприпаси і засоби радіозв’язку» – начальник служби зв’язків із громадськістю

Всі обставини, деталі та факти з’ясовують працівники правоохоронних органів

На адмінкордоні з Кримом зник військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринській, а місце несення його служби від анексованого Криму знаходиться приблизно за тисячу метрів. Про це в коментарі «Крим.Реалії» повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майор Валентин Шевченко.

«За попередньою інформацією, його могли викрасти, адже неподалік розміщення військовослужбовця до цього об’єкта було виявлено сліди боротьби. Хочу відзначити, що особливий склад, який задіяно в несенні служби в цьому районі, має при собі зброю, боєприпаси і засоби радіозв’язку. На цих військових об’єктах проводилося чергування по кілька військовослужбовців. Хочемо відразу сказати, що зброя і амуніція цього військовослужбовця в наявності», – розповів начальник служби зв’язків із громадськістю.

Він зазначив, що разом із Євгеном Добринським було ще кілька українських військових. Всі обставини, деталі та факти з’ясовують працівники правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що на адмінкордоні з Кримом зник український військовий. За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби викрали. Неподалік спостережного поста було виявлено сліди боротьби з невідомими особами.

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