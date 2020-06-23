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    Події в Україні

    Росія починає «нову хвилю» примусової паспортизації на окупованих територіях Донбасу

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    Командири з&rsquo;єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей - розвідка - Росія починає «нову хвилю» примусової паспортизації на окупованих територіях Донбасу
    Командири з’єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей - розвідка

    З липня жителів ОРДЛО організовано возитимуть до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області

    Російські окупанти з липня планують відновити примусову паспортизацію жителів ОРДЛО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на Інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

    Речник зазначив, що з липня жителів ОРДЛО організовано возитимуть до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області з метою примусової паспортизації.

    «Командування російських окупаційних військ відновлює заходи з примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Зокрема, командири з’єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію щодо надання ними документів для отримання російського громадянства», - повідомив речник.

    Нагадаємо, вчора, 22 червня, після 18.00 в КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 110 осіб, які сказали, що прорвались через блокпост бойовиків.

    Також російські найманці мінують території біля Петрівського.

    Росія МВС окупанти Міноборони КПВВ паспорт ОРДЛО Донецьк Луганськ
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