Росія поширює фейки про ЗСУ, щоб завдати удар по Криворізькій ТЕС

Брехня Міноборони РФ про військових на Криворізькій ТЕС є спробою виправдати можливий теракт

Російські військові анонсували вибух або обстріл Криворізької теплоелектростанції у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК, спираючись на заяву офіційного представника Міністерства оборони РФ.

«Інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком», – запевняють в енергохолдингу.

В ДТЕК кажуть, що жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.

«Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України», — заявили в ДТЕК.

Криворізька ТЕС розташована за 20 км на захід від районного центру Апостолове і за 2 км від Зеленодольська. Ці населені пункти часто бувають під обстрілами росіян.

Це одна з найбільших теплових електростанцій України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.