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    Політика

    Макрон відреагував на ракетний удар росіян по Кременчуку

    Макрон назвав абсолютним жахом ракетний удар росіян по Кременчуку - Макрон відреагував на ракетний удар росіян по Кременчуку
    Макрон назвав абсолютним жахом ракетний удар росіян по Кременчуку
    фото з відкритих джерел

    Путін і ті, хто здійснив ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці, мають бути притягнені до відповідальності, зазначили у Єлисеєйському палаці

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – це абсолютний жах. Про це Макрон написав у своєму Твіттері.

    «Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу», – наголосив Макрон.

    Розмістивши відео пожежі у ТРЦ після бомбардування, президент Франції написав: «російський народ має бачити правду».

    Єлисейський палац на своїй сторінці у Твіттері заявив, що російський президент Володимир Путін і ті, хто здійснив ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці, мають бути притягнені до відповідальності за цей воєнний злочин.

    «Франція та члени G7, які зібралися в Німеччині, засуджують огидний напад на торговий центр у Кременчуці. Невибіркові напади на цивільних є військовим злочином. Російський президент і винні будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

    Наразі відомо про 16 загиблих. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

    Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Рятувальна операція триває.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту–22 М3.

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    Теги: росія окупанти війна путін Франція Україна Еммануель Макрон ракета окупація Кременчук #stoprussia
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    Макрон відреагував на ракетний удар росіян по Кременчуку